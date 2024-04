Amerykanie mają dość Jennifer Lopez i KPIĄ z artystki: "WSTYD. Wyciera sobie twarz Bronxem i zakłamuje rzeczywistość"

Pomimo coraz gorszej prasy Lopez miała nadzieję, że nowy album "This is me... Now" pomoże jej wrócić na szczyt. Ponieważ brakowało chętnych do zainwestowania w krążek, artystka z własnej kieszeni wyłożyła 20 milionów dolarów (!) na sfinansowanie płyty i dokumentu , który miał pomóc w promocji. Niestety produkcja, która ukazała się na platformie Amazon Prime, okazała się metaforycznym gwoździem do trumny, bo choć cieszyła się dużą oglądalnością, to stała się pretekstem do hejtu .

Internet śmieje się z Jennifer Lopez

Ciemne chmury nad karierą J.Lo

Aby ratować sytuację, zmieniono tytuł trasy z "This is Me... Now: The Tour" na "This is Me... Live. Greatest Hits". Najwyraźniej organizatorzy liczą na to, że mieszanka "największych przebojów" Jennifer przyciągnie większe zainteresowanie niż jej nowe utwory.