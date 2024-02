Jennifer Lopez ZALEWA SIĘ ŁZAMI na wspomnienie o swoim EKS. Ujawnia, czego doświadczyła: "Stoczyłam się na SAMO DNO"

Lolz 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

No trochę nie rozumiem, miała problemy ale nie opowiadała o nich publicznie bo nie chciała, ale teraz opowiada bo? Wiadomo dla zbicia kasy. Ogólnie trochę to słabe, niech rzeczy prywatne zostawi dla siebie, rodziny, psychologa, a nie rozpowiada na około. A jeśli jej nie zależy to po co wcześniej to ukrywała. To myślenie jest pokręcone. Sama zbudowała wizerunek, że wszystko jest idealnie, gdy idealnie nie było, więc nie wiem, czy teraz ma pretensje? Czy o co jej w sumie chodzi? Gdzie sens, gdzie logika?