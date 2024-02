Jennifer Lopez OBŚCISKUJE zdezorientowanego Bena Afllecka na ŚRODKU ruchliwej ulicy (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez staje ostatnio na głowie, aby zwrócić na siebie uwagę widowni, jednak jedyne emocje, jakie udało jej się do tej pory wywołać to rozbawienie i politowanie. Dziewczyna wypuściła nową płytę, która nie spotkała się z niesamowitym zainteresowaniem publiki, wystąpiła w SNL z ludźmi, którzy nabijali się z jej wokalnych "talentów", a teraz jeszcze wydała na świat film o miłości na Amazon Prime, który stał się pośmiewiskiem w mediach społecznościowych. Na domiar złego co jakiś czas w tabloidach rozbrzmiewają ostrzeżenia o kryzysie w małżeństwie z Benem Affleckiem. Ostatnia podróż z dziećmi do Japonii bez obecności męża wzbudziła kolejne podejrzenia. Co więc robi Jen? Ano zaczyna kombinować...