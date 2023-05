Jennifer Lopez i Ben Affleck pokłócili się na premierze filmu?! (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez i Ben Affleck pojawili się w środę na premierze filmu "The Mother". Aktorka zagrała w nim główną rolę. Para na początku okazywała sobie mnóstwo czułości. Były gorące pocałunki i objęcia.

Niedługo później jednak paparazzi przyłapali ich na... kłótni. Wygląda na to, że gwiazdorska para nie jest tak idealna, na jaką wygląda. I to już nie pierwszy raz, gdy udało się uchwycić na zdjęciach zgrzyty między nimi.

Jennifer Lopez i Ben Affleck pokłócili się

JLo i Ben zostali przyłapani podczas wymiany zdań. 53-letnia piosenkarka gestykulowała do swojego 50-letniego męża z niezadowoloną miną . Ben natomiast bardzo się napinał i wyglądał niezwykle poważnie podczas rozmowy z żoną.

Zaraz po kłótni wrócili, jak gdyby nigdy nic, do pozowania z promiennymi uśmiechami i dalej okazywali sobie czułość. Widać Jennifer zadbała, aby napięcie nie trwało długo.

Chyba zależało jej na tym, aby nie powtórzyć wpadki z tegorocznej ceremonii wręczenia Grammy, na której również doszło między nimi do wymiany zdań.

JLo i Ben niedawno pokłócili się na Grammy

To nie pierwszy raz, kiedy para pokłóciła się publicznie podczas ważnego wydarzenia. W lutym tego roku JLo i Ben podczas 65. ceremonii wręczenia Grammy również zostali przyłapani na kłótni.

Wtedy też kamery zarejestrowały, jak Jennifer z groźną miną upomina Bena. Zagraniczne media niedługo później ujawniły, co dokładnie JLO powiedziała mężowi na gali. Okazało się, że artystka zauważyła znudzoną minę ukochanego i to jej nie przypadło do gustu: