Jennifer Lopez i Ben Affleck ucinają plotki o kryzysie, obsypując się całusami na premierze jego filmu (ZDJĘCIA)

Widac, że to szczęście to tak na silę udawane. Za dwa lata bedzie rozwód. On ma bardzo duzy problem z alkoholem. widac ze miał ciezka noc przed tym wyjsciem, a jej sukienka okropna. góra ok, ale ten dół, bleee