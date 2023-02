Jennifer Lopez publikuje WYMOWNE nagranie. Uda jej się uciszyć plotki o kryzysie z Benem Affleckiem? (WIDEO)

Jennifer Lopez i Ben Affleck od jakiegoś czasu są jedną z najpopularniejszych par w show biznesie. Mimo że ich przygoda miłosna rozpoczęła się wiele lat temu, to dopiero w zeszłym roku para finalnie stanęła na ślubnym kobiercu. Teraz coraz częściej plotkuje się jednak o kłopotach w raju, bo ostatnie wspólne wyjścia gwiazd nie należały raczej do udanych. Najpierw podczas premiery najnowszego filmu Lopez - do sieci trafiło nagranie, na którym to wściekła piosenkarka próbuje drinka swojego męża, a Affleck stara się bronić przed jej groźnym spojrzeniem, tłumacząc, że "nic nie wypił", a później media na całym świecie rozpisały się o ich sprzeczce na Grammy.

Posępny Ben Affleck towarzyszył Jennifer Lopez na Grammy

Wystrojona Jennifer Lopez pojawiła się na ceremonii rozdania nagród Grammy w towarzystwie swojego ukochanego Bena Afflecka. Małżonkowie kilkukrotnie zostali sfotografowani przez fotoreporterów przy stoliku, gdzie obserwowali całe wydarzenie razem z Dwaynem Johnsonem i jego żoną. Mogło się wydawać, że organizatorzy "muzycznych Oscarów" zadbali o to, by zabawa była niezwykle udana, a nastroje szampańskie - jednak imprezowy nastrój ewidentnie był obcy Affleckowi, który niemal na każdym zdjęciu wygląda na niezwykle... niezadowolonego.

Kamery uchwyciły "sprzeczkę" Jennifer Lopez i Bena Afflecka

Gdyby tego było mało, kamery zarezerwowały także "sprzeczkę" małżonków. Na jednym z nagrań widać bowiem, jak Affleckszepta coś żonie na ucho, po czym ta odwraca się w jego stronę i surowo mierzy go wzrokiem. Następnie można zaobserwować, jak Lopez lekko szturcha męża, a ten nagle się prostuje. "Daily Mail" dowiedział się, o co chodziło małżonkom i wyszło na jaw, że Jen upominała ukochanego, by ten wyglądał na... "bardziej przyjaznego".

Posępna mina Bena zdążyła już jednak obiec sieć i stała się przedmiotem wielu memów. Internauci zaczęli się również obawiać o przyszłość małżeństwa Lopez i Afflecka, nie wróżąc im świetlanej przyszłości. Jennifer Lopez zaalarmowana plotkami postanowiła najwyraźniej zareagować na wszelkie spekulacje, bo udostępniła filmik zza kulis Grammy, na którym to pozuje na ściance i całuje swojego ukochanego. Na udostępnionym przez nią nagraniu widać również... uśmiechniętego Afflecka, co w przestrzeni publicznej jest dosyć rzadkim widokiem.

Jennifer Lopez publikuje wymowny filmik po Grammy

Najlepszy czas z moją miłością, moim mężem - podpisała filmik Lopez.

Lopez nie udało się jednak przekonać wszystkich internautów, bo w komentarzach wciąż pojawiają się głosy, że "coś nie gra". Obserwatorzy pisali również, że Ben "nie wygląda na zadowolonego" i sprawia wrażenie, jakby cierpiał.

To był krótki buziak. Oni nigdy nie wyglądali razem na szczęśliwych. Mam nadzieję, że się mylę, ale nie wygląda na to, żeby to przetrwało; To się nie skończy dobrze; Najlepszy czas z mężem i tylko kilka fotek z nim... okej; Nigdy nie widziałam nikogo, kto byłby tak nieszczęśliwy z tego, że gdzieś musi być - pisali internauci.

A wy co myślicie? Faktycznie kiepsko to wygląda?

