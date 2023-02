Jennifer Lopez i Ben Affleck bawią się (?) na gali Grammy. ZNUDZONA mina aktora stała się inspiracją dla wielu memów (ZDJĘCIA)

Jennifer Lopez i Ben Affleck na fali Grammy 2023

Jennifer Lopez co roku dokłada wszelkich starań, żeby prezentować się na gali Grammy jak "milion dolarów". Także tym razem artystka nie zawiodła w tym aspekcie, pojawiając się na czerwonym dywanie w spektakularnej, granatowej Gucci ozdobionej lejącymi się, srebrnymi łańcuszkami i okazałymi falbanami.

Grammy 2023. Znudzony Ben Affleck stał się memem

Celebrytce naturalnie towarzyszył na wydarzeniu ukochany, jednak o dziwo tym razem małżonkowie odpuścili sobie wspólne pozowanie na ściance, co w ich przypadku jest raczej regułą. Para została za to "przyłapana" przez fotografa przy stole, gdzie towarzyszyli im Dwayne Johnson z żoną. Zdjęcia wyraźnie znudzonego aktora błyskawicznie stały się inspiracją do wielu memów, gdzie wyśmiewano jego minę, z której łatwo można było wyczytać, że wolałby być w tym czasie gdziekolwiek indziej niż tam. Sieć obiegło też nagranie, na którym można dostrzec, jak zirytowana Jennifer zdaje się upominać małżonka.