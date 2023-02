Taylor Swift błyszczy na gali Grammy 2023 w sukience eksponującej jej płaski brzuch (ZDJĘCIA)

cth 28 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

All too well' T. Swift to klip męczący 10 minutowy gniot o tym jak to Jake Gyllenhaal ją rzucił w jej urodziny. Oczywiście w klipie musi być szaliczek, gdyż Jake nosił szalik od niej jeszcze przez jakiś czas po porzuceniu. Kobieta była przez 2 tygodnie w związku z Gyllenhaalem a wspomina to od 11 lat.