Grammy 2023: to gwiazdy dostaną w prezencie od sponsorów! Jest nawet głowica prysznicowa...

Tak jak w przypadku Oscarów , na których wręczenie statuetek w "mniej ważnych" kategoriach odbywa się podczas telewizyjnego bloku reklamowego, Grammys stosują podobną segregację. Otóż, nie każdy z nominowanych dostaje te same zestawy prezentowe - jak można się domyślić, te bardziej luksusowe lądują w rękach większych gwiazd , co nie oznacza jednak, że bardziej niszowe nazwiska nie otrzymują nic.

In the end, they’re all winners - pisze Page Six w tonie pocieszenia.