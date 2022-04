Grammy 2022. Lady Gaga PŁACZE NA SCENIE po emocjonującym występie dla Tony'ego Bennetta (ZDJĘCIA)

Historia przyjaźni Lady Gagi i Tony'ego Bennetta sięga pierwszej połowy ubiegłej dekady, kiedy to muzycy mieli okazję współpracować razem nad reinterpretacją utworu Lady Is a Tramp. Później w 2015 roku duet nagrał jazzową płytę Cheek to Cheek, która spotkała się z uznaniem krytyków. Ostatnia niedziela miała być kolejnym tryumfem niepowstrzymanego tandemu. Najnowszy krążek Gagi i Bennetta Love For Sale nominowano aż w trzech kategoriach na 64. gali rozdania Grammy. Oddanym przyjaciołom niestety nie było dane wspólnie celebrować sukcesu.

Duet wygrał ostatecznie statuetkę za "najlepszy tradycyjny album wokalny". Na organizowanej w Las Vegas imprezie Gaga świętowała w pojedynkę. W 2021 roku Tony Bennett wyjawił, że zmaga się z Alzheimerem. Był zmuszony ostatecznie zakończyć karierę. Już podczas ostatniego występu jego życia zatytułowanym Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga w Nowym Jorku artysta ledwie rozpoznawał występującą obok niego gwiazdę. Jego pamięć ożywiały jedynie melodie klasycznych przebojów, których teksty wracały na usta już po pierwszych kilku nutach.

Na niedzielnym rozdaniu nagród Grammy Lady Gaga zaprezentowała się przed widownią z utworami Do I Love You i Love For Sale. Miała na sobie piękną suknię w kolorze Tiffany blue z wielką kokardą na wysokości lędźwi. Występ widocznie wiele ją kosztował. Po emocjonalnym spektaklu artystka przysiadła na schodach pod sceną, położyła dłoń na lewym ramieniu, gdzie zwykł obejmować ją Bennett i gorzko zaszlochała.