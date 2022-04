Grammy 2022 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców! Wśród laureatów Olivia Rodrigo, Doja Cat i Lady Gaga

Nagrody Grammy już od lat uznawane są za muzyczne odpowiedniki Oscarów i cieszą się w branży sporym poważaniem. Co prawda część przemysłu twierdzi, że słynne gramofony straciły ostatnimi czasy na prestiżu, jednak niedzielna gala jak zawsze tętniła życiem, a na miejscu gościły najznamienitsze postacie światowego show biznesu. Gospodarzem wydarzenia był Trevor Noah.

Samo wydarzenie miało się pierwotnie odbyć pod koniec stycznia, jednak organizatorzy Grammy wycofali się z tego pomysłu z racji ciągnącej się od miesięcy walki z pandemią. Teraz światowy kryzys nieco się uspokoił, a w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas znów zagościły dziesiątki gwiazd. Na miejscu pojawili się m.in. Olivia Rodrigo, Lady Gaga czy Jon Batiste, który zdobył w tym roku najwięcej, bo aż 11, nominacji do słynnych nagród.

Podczas tegorocznej gali nie zabrakło nawiązania do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Częścią ceremonii było wystąpienie prezydenta atakowanego kraju, Wołodymyra Zełenskiego, który apelował do muzycznych elit show biznesu, aby wspierali Ukrainę na wszelkie możliwe sposoby, byle nie ciszą.

Wspomniano również perkusistę Taylora Hawkinsa, którego formacja Foo Fighters zdobyła tego wieczoru trzy statuetki. Zamiast zaplanowanego występu wyemitowano więc specjalne nagranie ku jego pamięci. Jeśli natomiast chodzi o samych nominowanych, to największą gwiazdą tegorocznej gali został Jon Batiste, który zdobył pięć statuetek z jedenastu, na które miał szanse.

Nagraniem roku utytułowano "Leave the Door Open" duetu Silk Sonic, najlepszą nową artystką została Olivia Rodrigo, a złoty gramofon dla najlepszego duetu lub zespołu zdobyły Doja Cat i SZA, pozbawiając BTS szans na ich pierwszą nagrodę Grammy. Południowokoreańska formacja wystąpiła jednak na samej gali, ku uciesze ich licznej grupy fanów.

Tegorocznych zwycięzców prezentujemy poniżej. Komu kibicowaliście?

Album roku:

Jon Batiste – We Are Tony Bennett i Lady Gaga – Love for Sale Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe) Doja Cat – Planet Her (Deluxe) Billie Eilish – Happier Than Ever H.E.R. – Back of My Mind Lil Nas X – Montero Olivia Rodrigo – Sour Taylor Swift – Evermore Kanye West – Donda

Piosenka roku:

Ed Sheeran – Bad Habits Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise Olivia Rodrigo – Drivers License H.E.R. – Fight for You Billie Eilish – Happier Than Ever Doja Cat, SZA – Kiss Me More Silk Sonic – Leave the Door Open Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name) Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches Brandi Carlile – Right on Time

Nagranie roku:

ABBA – I Still Have Faith in You Jon Batiste – Freedom Tony Bennett, Lady Gaga – I Get a Kick Out of You Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches Brandi Carlile – Right on Time Doja Cat, SZA – Kiss Me More Billie Eilish – Happier Than Ever Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name) Olivia Rodrigo – Drivers License Silk Sonic – Leave the Door Open

Najlepszy nowy artysta:

Arooj Aftab Jimmie Allen Baby Keem Finneas Glass Animals Japanese Breakfast The Kid Laroi Arlo Parks Olivia Rodrigo Saweetie

Najlepsze wykonanie pop solo:

Justin Bieber – Anyone Brandi Carlile – Right on Time Billie Eilish – Happier Than Ever Ariana Grande – Positions Olivia Rodrigo – Drivers License

Najlepsze wykonanie pop duet/grupa:

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get a Kick Out of You Justin Bieber & Benny Blanco – Lonely BTS – Butter Coldplay – Higher Power Doja Cat & SZA – Kiss Me More

Najlepszy album wokalny pop:

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe) Doja Cat – Planet Her (Deluxe) Billie Eilish – Happier Than Ever Ariana Grande – Positions Olivia Rodrigo – Sour

Najlepsza piosenka rock:

Weezer – All My Favorite Songs Kings of Leon – The Bandit Mammoth WVH – Distance Paul McCartney – Find My Way Foo Fighters – Waiting on a War

Najlepszy album rock:

AC/DC – Power Up Black Pumas – Capitol Cuts – Live From Studio A Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore Vol. 1 Foo Fighters – Medicine at Midnight Paul McCartney – McCartney III

Najlepsza piosenka rap:

DMX feat. Jay-Z & Nas – Bath Salts Saweetie feat. Doja Cat – Best Friend Baby Keem feat. Kendrick Lamar – Family Ties Kanye West feat. Jay-Z – Jail J. Cole feat. 21 Savage & Morray – My Life

Najlepszy album rap:

J. Cole – The Off-Season Nas – King’s Disease 2 Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost Kanye West – Donda

Najlepsze nagranie dance/elektonika:

Afrojack & David Guetta – Hero Ólafur Arnalds, Bonobo – Loom James Blake – Before Bonobo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak Caribou – You Can Do It Rüfüs du Sol – Alive Tiësto – The Business

Najlepszy album dance/elektronika:

Black Coffee – Subconsciously Illenium – Fallen Embers Major Lazer – Music Is The Weapon (Reloaded) Marshmello – Shockwave Sylvan Esso – Free Love Ten City – Judgment

Najlepszy utwór R&B:

SZA – Good Days H.E.R. – Damage GIVĒON – Heartbreak Anniversary Silk Sonic – Leave The Door Open Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Najlepszy album progresywne R&B:

Eric Bellinger – New Light Cory Henry – Something To Say Hiatus Kaiyote – Mood Valiant Lucky Daye – Table For Two Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington – Dinner Party: Dessert Masego – Studying Abroad: Extended Stay

Najlepszy album alternatywa:

Fleet Foxes – Shore Halsey – If I Can’t Have Love, I Want Power Japanese Breakfast – Jubilee Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams St. Vincent – Daddy’s Home

Najlepszy latynoski album pop:

Pablo Alborán – Vértigo Paula Arenas – Mis Amores Ricardo Arjona – Hecho a la Antigua Camilo – Mis Manos Alex Cuba – Mendó Selena Gomez – Revelación

Producent roku:

Jack Antonoff Rogét Chahayed Mike Elizondo Hit-Boy Ricky Reed

Najlepszy teledysk:

AC/DC – Shot in the Dark Jon Batiste – FREEDOM Tony Bennett & Lady Gaga – I Get a Kick Out of You Justin Bieber – Peaches ft. Daniel Caesar Billie Eilish – Happier Than Ever Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) Olivia Rodrigo – good 4 u

Najlepszy soundtrack dla mediów wizualnych:

Kris Bowers – Bridgerton Hans Zimmer – Dune Ludwig Göransson – The Mandalorian: Season 2 – Vol. 2 (Chapters 13-16) Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus RossSoul – Soul