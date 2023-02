Grammy 2023. Gwiazdy podbijają czerwony dywan: Megan Fox, Cardi B, Harry Styles, odmieniona Madonna... (ZDJĘCIA)

Oczy całego świata zwrócone były minionej nocy na Los Angeles. Tam właśnie odbywała się 65. gala rozdania nagród Grammy, uznawanych za "muzyczne Oscary". Jak co roku zaproszone do udziału w imprezie gwiazdy nie zawiodły, jeśli chodzi o występy na czerwonym dywanie.

Najważniejsze nagrody wieczoru powędrowały kolejno do Harry'ego Stylesa za "album roku" i Lizzo za "nagranie roku". Sądząc po ich kreacjach, możemy przypuszczać, że oboje spodziewali się, że ten wieczór będzie należał do nich. Harry wybrał wysadzany kryształkami kombinezon, w podobnych widzieliśmy go już parokrotnie przy promocji nagrodzonej płyty. Lizzo natomiast zdecydowała się na kompozycję z peleryny obszytej pomarańczowymi kwiatowej i balowej sukni.