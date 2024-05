Jennifer Lopez OBURZYŁA internautów zachowaniem na MET Gali. Fani grzmią: "Dramat. Bardzo lekceważący stosunek"

Zły dzień potrafi przydarzyć się każdemu. Nie od dziś jednak wiadomo, że gwiazdy mają swoje humorki. Kilka dni temu na własnej skórze mogła to odczuć dziennikarka, której przyszło spotkać się z Jennifer Lopez. Choć 54-latka może poszczycić się tytułem ikony popkultury, to w ostatnim czasie notuje spadek popularności i zmaga się z coraz większą krytyką.

Przed paroma dniami Jennifer Lopez znów oburzyła internet swoim zachowaniem, które przez fanów zostało okrzyknięte lekceważącym. Do feralnego incydentu z udziałem piosenkarki doszło w pierwszy majowy poniedziałek w trakcie MET Gali, czyli "modowych Oscarów" w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W tym roku J.Lo przyszło objąć rolę jednego z gospodarzy wydarzenia.