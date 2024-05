Gala MET 2024. Eteryczna Kim Kardashian, Zendaya niczym wróżka, posągowa Jennifer Lopez... (ZDJĘCIA)

Za nami kolejna gala MET. Tegoroczny dress code nawiązywał do opowiadania "The Garden of Time", J.G. Ballarda. Porusza ono tematy piękna, ale także rozkładu i upływu czasu. Wystawa Instytutu Kostiumu, którą inauguruje wielki bal, nosi tytuł "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody". Zaprezentowanych zostało na niej 250 historycznych strojów, które są "śpiącymi królewnami" - dziełami zbyt delikatnymi, aby ponownie je nosić.