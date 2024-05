Jennifer Lopez widziana pierwszy raz po tym, jak media ogłosiły, że przygotowuje się do rozwodu z Benem Affleckiem (ZDJĘCIA)

lilka 20 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Sama jest sobie winna. Przeciez Ben jest inowertykiem. Zamiast to uszanowac to kaze mu łazic na wszystkie imprezy. Rozumiem rozdanie nagrod , do ktorych nie jest nominowana. To tez jest dziwne. Niech ona sie ogarnie.Ona lubi byc na swieczniku. Zobaczcie ile czasu sa ze sobą Enrique i Ana. Obydwoje sie dogadali. Ona jest podobnie jak Ben inowertyczką i jakąs Enrique nie kaze jej łazic po imprezach. Zresztą on tez sie do niej dopasasował. Zrezygnował z zycia medialnego dla niej i to jest miłość. Wiedział ze Ana od niego odejdzie jak bedzie ja ciagnał po imprezach. Jennifer nie stac na takie cos. Musi błyszczeć.