Wysyp znanych twarzy na kongresie Impact'24: Martyna Wojciechowska, Joanna Przetakiewicz, Agnieszka Woźniak-Starak (ZDJĘCIA)

Spieszmy sie komentowac Omeene bo rzadko jest okazja. No więc ja zacznę: jest pani piękną, mądrą, zgrabną, kochającą i wierną kobietą, zawsze sie pani dobrze prowadzila i ma pani nieposzlakowaną opinie. Karierę zawdziecza pani temu co ma pani w głowie a pani obecna dzialalnosc jest wielkim wkładem w kulturę polską i ghanijsą. Pani mąż nie mial nic kiedy się poznaliscie i to dzięki pani uporowi, motywacji i kredytowi który pani wzięła jest on teraz rekinem biznesu. Nie zaslugujemy na taką gwiazdę. Ps. Omens jest tak próżna i żyje wtakiwj bańce że podczas czytania tego komentarza (a że czyta to wiem na pewno) myślała że to tak na poważnie;) )