Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska podjeżdżają na festiwal kinowy rowerami. Pokazali, że są "wyluzowani"? (ZDJĘCIA)

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk już od ponad dekady budują udany związek, którego owocem jest ich syn Henryk . Para stara się pielęgnować łączące ich uczcie z dala od mediów. Rzadko pokazują się razem publicznie, ale to nie pozwala na uniknięcie wzroku ciekawskich fanów.

Aktorzy poznali się podczas festiwalu filmowego w Toronto i z początku nie planowali wspólnej przyszłości. Głównym powodem było to, że Boczarska jest o siedem lat starsza od Banasiuka. Silne uczucie wygrało nad wszelkimi wątpliwościami. Dziś wpadają na imprezy branżowe jako para.

Mateusz Banasiuk i Magdalena Boczarska co prawda unikają rozgłosu, ale od czasu do czasu pojawiają się na imprezach branżowych. Ostatnio fotoreporterzy zauważyli ich przyjeżdżających rowerami na festiwal Mastercard Off Camera, który odbywa się w Krakowie.