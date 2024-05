Magdalena Ogórek dzierży torebkę wartą krocie i w różowym sweterku kupuje łakocie (ZDJĘCIA)

Wiedzma 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Pudlu jakoś trudno mi uwierzyć w rozrzutność polskich celebrytek i dlatego sądzę że większość to podróby lub wypożyczone. Jeśli mają jakieś oryginalne to tylko z prezentów. Poza tym co to za temat do artykułu? Ogórek kupiła słodycze i kawę. I co w związku z tym? Wpłynęło to na nas? Na klimat? Komuś pomogło?