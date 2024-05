Maciej Musiał wcina sałatę za prawie 30 złotych i mknie do luksusowej kamienicy. Kupił tam mieszkanie? (ZDJĘCIA)

Ostatnie miesiące były dla Macieja Musiała niezwykle pracowite. Aktor brał udział w "Tańcu z Gwiazdami" i poświęcał się temu projektowi bez reszty. Intensywne treningi z Darią Sytą przyniosły rezultaty i przez długi czas Maciej był typowany na jednego z faworytów do zwycięstwa. Niestety konkurencja okazała się zbyt mocna i ostatecznie 29-latek odpadł tuż przed wielkim finałem.

14. edycja tanecznego show dobiegła już końca, a uczestnicy wrócili do swoich wcześniejszych zajęć. Dla Musiała oznacza to powrót do pracy na planach filmowych. Niebawem zadebiutuje serial "Prosta sprawa" z udziałem gwiazdora, a na przyszły rok zaplanowano premierę serialu "Śleboda".