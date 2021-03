Maciej Musiał głowi się nad zakupem działki za ponad MILION ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Od czasu roli w Rodzince.pl w życiu Macieja Musiała sporo się pozmieniało. 26-latek ukończył szkołę teatralną, przez co zdaje się być nieco poważniej traktowany w branży. Kariera Musiała wciąż nabiera tempa, nic więc dziwnego, że tabloidy żywo interesują się jego życiem prywatnym - a zwłaszcza sprawami sercowymi.

Na początku lutego Maciej Musiał skończył 26 lat, co zresztą jego bliscy uznali za idealny wiek do założenia rodziny. Okazuje się, że póki co aktor planuje w życiu nieco inną, lecz równie poważną zmianę. Musiał postanowił bowiem zainwestować w nieruchomości i zakupić działkę nieco oddaloną od miejskiego zgiełku.