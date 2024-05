Oto TOP 10 najwyżej punktowanych występów w historii Eurowizji! Który był najlepszy? (ZDJĘCIA)

Konkurs Piosenki Eurowizji to wielkie święto miłośników muzyki z całej Europy. Po raz pierwszy zorganizowano go w 1956 roku - wówczas zwyciężyła reprezentantka Szwajcarii, Lys Assia. Polska dołączyła do konkursu w 1994 roku i od razu zrobiła wielkie wrażenie. Reprezentująca nas Edyta Górniak była o włos od zwycięstwa, ale ostatecznie zajęła drugie miejsce. Potem już żaden polski artysta nie był w stanie powtórzyć jej sukcesu.