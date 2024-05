Elżbieta Zapendowska OBWINIA TVP o porażkę Luny: "Żal mi tej dziewczyny". Wspomniała też o Justynie Steczkowskiej

Dokładnie 30 lat temu Polska dołączyła do grona państw biorących udział Konkursie Piosenki Eurowizji i od razu wysoko zawiesiła sobie poprzeczkę. Reprezentująca nas wtedy Edyta Górniak zajęła drugie miejsce , co uznano za świetny prognostyk na przyszłość. Niestety, wbrew oczekiwaniom, w kolejnych latach żadnemu polskiemu artyście nie udało się nawet zbliżyć do tamtego wyniku . Najbliżej był zespół Ich Troje , który w 2003 roku zajął 7. miejsce z utworem "Keine Grenzen".

Zapendowska komentuje eurowizyjną porażkę Luny

Przewidziałam to. Powtórzę to, co już powiedziałam - żal mi tej dziewczyny. Została wpuszczona do paszczy lwa, bez doświadczenia. Chyba coś poszło nie tak. To nie jej wina, bo to młoda dziewczyna, wchodzi w branżę, jej wszystko wolno. Natomiast wydaje mi się, że ci, którzy o tym zdecydowali, nie znają życia - ocenia Zapendowska w rozmowie z Plotkiem.