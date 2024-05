Eurowizja 2024. Kamera uchwyciła emocjonalną reakcję Luny po wynikach. Polały się łzy (WIDEO)

Jeszcze wczoraj w ciągu dnia wydawało się, że Polsce uda się awansować do finału tegorocznej Eurowizji . Niestety werdykt fanów konkursu był inny, a Luna nie pojawi się już na scenie w sobotnim koncercie. Obecni na miejscu dziennikarze wspominają, że niekorzystne dla nas wyniki przyjęto ze sporym zaskoczeniem.

Emocjonalna reakcja Luny po wynikach. Wszystko uchwyciła kamera

"Fakt" informował, że po ogłoszeniu werdyktu widzów Luna nie udzielała wywiadów i razem z ekipą udała się do hotelu. Trudno się zresztą dziwić jej rozczarowaniu, gdyż notowania bukmacherów dawały nam spore szanse na awans, co ostatecznie się nie potwierdziło.

Okazuje się, że widzowie mogli zobaczyć, co działo się po werdykcie jeszcze podczas samego koncertu. Pod koniec transmisji na żywo kamery uchwyciły pierwszą reakcję Luny po niezakwalifikowaniu się do finału, co wypatrzyli tiktokowi detektywi.