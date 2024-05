Eurowizja 2024. To koniec przygody Polski z tegorocznym konkursem. Tak Luna ZAREAGOWAŁA na brak awansu do finału!

Za nami pierwszy półfinał Eurowizji 2024 i - jak się okazuje - jednoczesny koniec przygody Polski z tegorocznym konkursem. We wtorek wieczorem dowiedzieliśmy się, które kraje awansowały do wielkiego finału i wśród nich zabrakło niestety naszej reprezentantki. Przypomnijmy, że na scenie w polskich barwach zaprezentowała się Luna z piosenką "The Tower".

Luna poza finałem Eurowizji 2024. Tak zareagowała

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że niezakwalifikowanie się do wielkiego finału musi być dla Luny ogromnym ciosem. Co prawda bukmacherzy dawali jej spore szanse na awans, jednak ostatecznie to inne kraje mogły tym razem liczyć na większe wsparcie fanów. Po koncercie zorganizowano konferencję z dziesiątką świeżo upieczonych finalistów - oczywiście już bez udziału naszej reprezentantki.

"Fakt" wspomina o tym, jak miała zareagować młoda wokalistka po tych smutnych dla niej wieściach. Okazuje się, że po ogłoszeniu wyników Luna nie miała nawet ochoty rozmawiać z dziennikarzami i razem z ekipą szybko czmychnęła do hotelu. Wygląda więc na to, że chyba nie była gotowa, aby "na gorąco" odnieść się do sprawy.

Artystka nie miała nawet ochoty na rozmowy z dziennikarzami. Z jednej strony trudno się temu dziwić... Z drugiej jednak szkoda, że nie chciała udzielić nawet krótkiego komentarza czy przyjąć słów otuchy - relacjonuje dziennik.

