TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, jaka atmosfera panowała za kulisami Eurowizji. Centrum prasowe w "OGROMNYM SZOKU" po braku awansu Luny

Eurowizja 2024 niestety nie okazała się szczęśliwa dla Polski. We wtorek wieczorem ogłoszono, które kraje wystąpią w koncercie finałowym i wśród nich zabrakło naszej reprezentantki. W tym roku w barwach naszego kraju wystąpiła Luna z piosenką "The Tower" , ale najwyraźniej nie przekonała fanów konkursu na tyle, aby oddali na nią głos.

Wiemy, jakie nastroje panowały za kulisami Eurowizji. "Ogromny szok"

W eurowizyjnym centrum prasowym pełna nadziei atmosfera panowała do samego końca. Jeszcze w trakcie występu Luny redakcja Pudelka skontaktowała z Marią Bałdżanow, ekspertką eurowizyjną z portalu eurowizja.org, która wspomniała, jakie nastroje panują za kulisami muzycznej rywalizacji. Wtedy wydawało się, że polska wokalistka zrobiła wrażenie na dziennikarzach, którzy wróżyli, że dostanie się do finałowej stawki.

Dziś już wiemy, że stało się inaczej. Po tym, jak Luna nie załapała się do najlepszej dziesiątki, atmosfera w centrum prasowym była ponoć dość podła. Fakt, że Polka nie zakwalifikowała się do wielkiego finału, przyjęto z ogromnym zdziwieniem. Spodziewano się bowiem, że to, co pokazała na scenie, zagwarantuje jej awans do sobotniego koncertu.