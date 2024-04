Te gwiazdy mogą liczyć na WYSOKĄ emeryturę: Aleksander Kwaśniewski, Katarzyna Dowbor i inni. Kwoty robią wrażenie? (ZDJĘCIA)

Wśród osób, które korzystają ze świadczenia emerytalnego jest również Aleksander Kwaśniewski . Choć jakiś czas temu były prezydent dał do zrozumienia, że nie jest zadowolony z jego poziomu, to jednak warto zauważyć, że kwota do najniższych nie należy.

Nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła i to jest w tej chwili ok. 12 tys. zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. No, ale to nie są kwoty, które — jak ma się dużą rodzinę — mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę — zdradził Kwaśniewski w rozmowie z portalem "Gazeta.pl".