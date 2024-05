54-letnia Jennifer Lopez walczy o uwagę w PRZEŚWITUJĄCYM zestawie na premierze swojego filmu (ZDJĘCIA)

Popi 16 min. temu zgłoś do moderacji 15 5 Odpowiedz

Przestańcie wylewacie jad zazdrości. Połowa z was jest młodsza, a do pięt jej w niczym nie dorasta, więc trzeba krytykować piękno i gloryfikować brzydotę że to naturalne piękno, nuepoprawiona. Nic nie pomoże pisanie że babcia, że nie pomoże puder róż...wytykanie zmarszczek. JEST PIEKNA I TYLE!!! To musi boleć i ma boleć, a w ramach samodowartosciowania pozostaje oczernianie każdej pięknej i zadbanej kobiety