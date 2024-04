Jennifer Lopez w dresie i na niebotycznych platformach lansuje się w Nowym Jorku z kolejną luksusową torebką za 80 TYS. ZŁ (ZDJĘCIA)

Pudelku blaga... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Prosze PUDELJU blagam nie usuwaj,ogladaliscie wczoraj Sprawe dla Reportera???jak madka bula strasznie swego syna???gdzie szkola ,ojciec zamiast sxybe rozwalic i wlamac sie do domu to on nagrywal jak ta tlukla dziecko ,rozwalila mu nos lala go piesciami ok 5min,ZWIERZE,PANI PRZEDSZKOLANKA.Pudelku nie usuwaj zawsze pomagasz blagam