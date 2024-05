Finał 20. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oto przegląd NAJGORSZYCH występów w historii programu (WIDEO)

Otwierając nasze zestawienie nie możemy cofnąć się do początków programu, w których charakteryzacja odgrywała zdecydowanie drugorzędne znaczenie. Producenci najwidoczniej pokładali ogromne nadzieje w uczestnikach historycznej pierwszej edycji, pozbawiając ich fizycznych cech wylosowanych postaci. Musieli więc dwoić się i troić, by odtworzyć "swoich" artystów wyłącznie na podstawie podobieństw wokalnych i ruchowych.

Paulla, która musiała zmierzyć się z zadaniem wykonania wielkiego hitu Rihanny "Only Girl (In The World)" prawdopodobnie nie poradziła sobie z najwyższymi partiami wokalnymi. Sprytni twórcy show wpadli na pomysł, by przykryć jej głos... autotune'm. To godna pozazdroszczenia umiejętność, zwłaszcza jak na podkreślaną wielokrotnie informację o "występach na żywo". W rezultacie Paulla w najważniejszych fragmentach utworu brzmiała jak robot, a w faktycznie wyśpiewywanych zwrotkach i tak nie zdołała unikać fałszywych dźwięków.