"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Barbara Kurdej-Szatan jako Adele podzieliła widzów: "Świetny występ" vs. "Porażka" (WIDEO)

Jeszcze kilka lat temu Barbara Kurdej-Szatan była jedną z najbardziej lubianych i rozchwytywanych polskich celebrytek. Jej kariera runęła jednak z hukiem po tym, jak słynna blondynka zamieściła na Instagramie wpis uderzający w Straż Graniczną. Aktorka w ostrych i wulgarnych słowach skrytykowała działania funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej. Nawiązała też do głośnej sprawy śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny.

Barbara Kurdej-Szatan jako Adele. Internauci podzieleni

Aktualnie Barbara reaktywuje karierę, występując w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wydaje się, że to dla niej idealne miejsce, bo jest nie tylko aktorką, ale również wokalistką. W najnowszym odcinku 38-latka wcieliła się w postać Adele i zaśpiewała przebój pt. "Easy on me" z ostatniego albumu brytyjskiej gwiazdy. Utwór mówi o odcięciu się od przeszłości i rozpoczęciu nowego etapu w życiu...