Naturalna Anita Werner odkrywa uroki Malty w towarzystwie ukochanego (ZDJĘCIA)

Wam się wydaje, że wszystkie te osoby , które widujecie w tv to na co dzień również nakładają makijaż. Wyluzujcie, w pracy obowiązują je wytyczne co do wyglądu a życie prywatne to coś innego. Gdzie Wy żeście się kształcili ? Po oborach i stodołach , że tak Was dziwi widok kobiety bez makijażu?