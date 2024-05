Tak Dorota Szelągowska urządziła swój dom w Hiszpanii: wiklinowe dodatki, malowidło ścienne i rajski taras (ZDJĘCIA)

Niedawno Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii . Jak sama wyznała, podczas podróży postanowiła spontanicznie sprawdzić oferty i tak oto znalazła nieruchomość na Costa del Sol o powierzchni 90 mkw . Choć budynek był do remontu, to podobno jego cena była o połowę niższa niż w Warszawie.

Odkąd dotarło do mnie, że prawdziwe szczęście polega na tym, że pamięta się czas, kiedy marzyło się o tym, co się teraz ma, staram się celebrować tę myśl. W życiu bym nie uwierzyła, że kiedyś będę miała dom w Hiszpanii - to było kompletnie nierealne marzenie. [...] Więc teraz staram się zatrzymywać i cieszyć się jak najmocniej z małych i dużych spełnionych marzeń. Bo człowiek się łatwo przyzwyczaja, więc nie pozwalam, żeby to wszystko spowszedniało [...] - napisała na Instagramie.