Odmieniona Gosia Andrzejewicz chwali się metamorfozą na kanapie "Dzień dobry TVN". Petarda? (ZDJĘCIA)

Kola 28 min. temu

Każdy kto idzie do TVNu to gwiazda i zawsze pięknie ubrana. Krytykować należy ( do czego pudel zawsze namawia) zwolenników PiSu, no i oczywiście panią prezydentową. Takie są zalecenia odgórne!