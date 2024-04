Gosia Andrzejewicz poszła do kościoła z KURĄ. "Siedziała w ławeczce, ksiądz też przyszedł ją pogłaskać" (WIDEO)

Za nami święta Wielkanocne, które gwiazdy ochoczo relacjonowały w mediach społecznościowych. Wszystko zaczęło się od malowania jajek i dekorowania koszyczków, które później wierni zanosili do kościołów . Niektórzy mieli na to nietypowy pomysł.

Gosia Andrzejewicz w Wielką Sobotę zabrała syna do świątyni, aby wspólnie pielęgnować tradycję. Okazuje się jednak, że towarzyszyła im jeszcze inna ważna istota, a mianowicie kura . Piosenkarka ujawnia, jak zareagowali ludzie.

Gosia Andrzejewicz relacjonuje wypad z kurą do kościoła

Gosia Andrzejewicz zabrała ze sobą pupilkę, ze względu na to, że jej zdaniem idealnie pasuje do świąt Wielkanocnych. W końcu kura znosi jaja, a te są symbolem nowego życia. Pupilka piosenkarki grzecznie siedziała w ławce, od czasu do czasu skubiąc zawartość koszyczka.