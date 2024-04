Colin Farrell zabrał 14-letniego Henry'ego Tadeusza do ulubionej restauracji gwiazd. Tata na medal? (ZDJĘCIA)

Colin Farrell cieszy się w Polsce niemałym zainteresowaniem i to nie tylko ze względu na swoją przynależność do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Wszystko za sprawą przelotnego romansu Irlandczyka z Alicją Bachledą-Curuś , którego owocem jest 14-letni dziś Henry Tadeusz. Nastolatek zwrócił na siebie oczy całego świata podczas zeszłorocznej ceremonii rozdania Oscarów, gdy towarzyszył na czerwonym dywanie nominowanemu w jednej z głównych kategorii ojcu.

Wiele wskazuje na to, że czasy skakania z kwiatka na kwiatek i imprezowania do białego rana 47-latek ma już za sobą.Pomimo łatki bawidamka, która przylgnęła do niego przed laty, aktor zdaje się poważnie podchodzić do rodzicielstwa i sumiennie wywiązywać się z ojcowskich obowiązków.