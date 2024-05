Tipsy z zawieszkami, french, neony. Przegląd najmodniejszych paznokci na wiosnę według gwiazd (DUŻO ZDJĘĆ)

Stylizacja paznokci rządzi się dziś swoimi prawami. To już nie tylko kwestia modnego lakieru – fashionistki i fashioniści (bo o manicure dba coraz więcej mężczyzn) dobrze wiedzą, że ten dodatek to prawdziwa kropka nad i stylizacji, a nierzadko – jej najważniejszy element. Jeśli chodzi o trendy, te co sezon się zmieniają, co nie jest zaskoczeniem chyba dla nikogo, kto śledzi to, co w modowej trawie piszczy. Ale przyznać trzeba, że chyba nigdy nie było takiej rozpiętości tendencji, jak w tym sezonie. Jedne gwiazdy stawiają na klasykę, inne szaleją z kolorami i ozdobami. A Wy, jesteście team french czy team maksymalizm?