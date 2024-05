Lara Gessler chwali się nową kuchnią. Postawiła na żywe kolory, designerskie meble i KWIETNIK (ZDJĘCIA)

Kuchnia wygląda tak - mówiła. To co się rzuca w oczy, to kolory, które, jak wiecie, kocham. Zdecydowałam się na błękitne płytki, początkowo miał być inny kolor, ale zdecydowałam się na błękitny, ze względu na to, że najważniejszym elementem były płytki cytrynowe. Są żywe, każda jest inna przez co są nieidealnie idealne. Później dobrałam krzesła z drugiego obiegu, są niemieckie z lat 80. Jeśli chodzi o szafki, doszłam do wniosku, że powinny być jak podłoga. Przy tej intensywności koloru, jaką wprowadziłam, kuchnia jest stonowana, z dębowego formitu. Wnętrza szafek zachowałam w kolorze podobnym do podłogi. Chciałam, żeby większość elementów była schowana, czyli wszystkie elementy, które mi się nie podobają, nie były widoczne, a te które są piękne, żeby wybrzmiały.