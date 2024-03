Lara Gessler chwali się NOWYMI czterema kątami. "NA SWOIM". Zaprezentowała już fragment gniazdka (ZDJĘCIA)

Trufi 49 min. temu zgłoś do moderacji 137 17 Odpowiedz

Bycie ładną kobietą, to tak jak bogatym facetem. - Marylin Monroe. Niestety nic się pod tym względem nie zmieniło, a Lara mimo że ma niezły gust, jest niegłupia to nie wzbudza zaufania przez to że jest bardzo nie urodziwa. Tak samo jej związek z Szezlągiem, w którym godzi się na rzeczy które dla 99 proc kobiet byłyby nie do zaakceptowania