Lara Gessler kupiła DOM! Uchyliła rąbka tajemnicy na temat wnętrz i pokazała postępy w przeprowadzce (ZDJĘCIA)

Domostwa znanych osobistości są zazwyczaj obiektem sporego zainteresowania opinii publicznej. Fani rodzimych celebrytów chętnie "zaglądają" do ich czterech kątów, bacznie obserwując publikowane przez nich zdjęcia i nagrania. Zaledwie kilka dni temu Lara Gessler przekazała obserwatorom ekscytującą wieść o zakupie domu na warszawskim Żoliborzu . Wkrótce okazało się, że znana restauratorka już przeprowadziła się z mężem Piotrem Szelągiem oraz dwójką dzieci, Neną i Bernardem, do nowo nabytego lokum.

Jesteśmy przeprowadzeni! Nie mamy co prawda kuchni... Wcale. Projekt jest już prawie gotowy, ale dopracowujemy detale. Między innymi zastanawiamy się nad blatami. Jakie macie doświadczenia? My raczej chcemy kamień (...). Pokój dzieci to równolegle drugi temat, który mnie totalnie fascynuje. Zrobiliśmy dziś próbę kolorów. Będzie piętrowe łóżko! - informowała podekscytowana w minioną sobotę.