Paulina Krupińska świętuje 48. urodziny Sebastiana Karpiela-Bułecki, publikując fotki z PRYWATNEGO ARCHIWUM. Słodko? (ZDJĘCIA)

We wtorek wesoła rodzinka miała nie lada okazję do świętowania. 14 maja przypadają bowiem 48. urodziny frontmana zespołu Zakopawer, który - musimy przyznać - prezentuje się znacznie młodziej, niż wskazuje na to jego metryka. Celebrytka nie ograniczyła się jedynie do złożenia lubemu życzeń. 36-latka poszła o krok dalej i zamieściła na swoim profilu filmik złożony z kadrów pochodzących z ich prywatnego archiwum.