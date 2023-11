Tak mieszka Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Góralska willa zapiera dech w piersiach (ZDJĘCIA)

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka od lat tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżeństwo jednak stroni od opowiadania o swoim prywatnym życiu. Modelka i lider zespołu "Zakopower" w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Małżeństwo wraz z dwójką dzieci na co dzień mieszka w Warszawie. Rodzina może pochwalić się również domem u samego podnóża gór.

Wyjątkowa posiadłość zlokalizowana jest we wsi Kościelisko, koło Zakopanego, czyli w rodzinnych stronach lidera Zakopower. Chociaż nieruchomość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki z zewnątrz wygląda jak typowa zakopiańska chatka, to wnętrze może zaskoczyć nawet najstarszych górali. Niewątpliwie duży wpływ na to, jak wygląda posiadłość Karpieli-Bułeckich, ma wpływ wykształcenie Sebastiana, który ukończył studia na Wydziale Architektury.