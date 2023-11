Sebastian Karpiel-Bułecka pokazał wspólne zdjęcie z CÓRKĄ. Internauci pieją z zachwytu: "Myślałam, że to Paulinka" (FOTO)

Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińka to jedna z ulubionych par widzów. Ona prowadzi "Dzień Dobry TVN", on występuje z zespołem Zakopower. Mimo że oboje są rozpoznawalni, dbają o swoją prywatność.

Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalił się córką

Być może właśnie zachowanie pewnych tematów i przeżyć tylko dla siebie jest w ich przypadku kluczem do udanego związku? Para świętuje w tym roku pięciolecie małżeństwa. Wcześniej doczekali się dwójki dzieci: 8-letniej Antoniny i 6-letniego Jędrzeja.

Prezenterka i muzyk są zgodni w kwestii pokazywania pociech w internecie. Do tej pory nie zdecydowali się na pochwalenie ich twarzami w sieci. Ostatnio Sebastian zrobił jednak wyjątek i wrzucił na Instagram wspólne zdjęcie z córką. Nazwał ją swoim "szczęściem", nawiązując w ten sposób do najnowszej piosenki Zakopower. W teledysku do utworu gościnnie wystąpiła Paulina Krupińska. Sceny, w których małżonkowie oddają się tańcu rozczuliły internautów.

Córka Pauliny Krupińskiej wygląda jak mała mama?

Co prawda dumny tata zakrył oczy córki naklejką ciemnych okularów, ale i tak widać po kim ośmiolatka odziedziczyła urodę. Internauci nie mają wątpliwości co do tego, że Antonina wdała się w mamę. Niektórzy pomylili ją nawet z Pauliną Krupińską.

Bardzo podobna do Pana Żony; Myślałam, że to Paulinka; Też myślałam, że to jest małżonka - czytamy w komentarzach.

Antoninę łatwo pomylić z mamą, chociażby przez to, że część jej twarzy została zasłonięta. Co więcej, wygląda na to, że 8-laka ma na sobie ubrania właśnie Pauliny Krupińskiej, czyli za duży na nią kapelusz oraz żakiet w tym samym czerwonym kolorze.

Też widzicie podobieństwo między córką a mamą?

