Paulina Krupińska chwali się talentem 8-letniej córki. Antonina uczy się grać na pianinie (FOTO)

Była Miss Polonia stara się chronić prywatność dzieci, ale mimo to od czasu do czasu pokazuje je na Instagramie. Ostatnio uchwyciła córkę podczas gry na instrumencie . Tak rozwija pasję.

Zobacz także: Krupińska otworzyła się na temat dzieci. Chcą, by w końcu pokazała ich na Instagramie

Paulina Krupińska chwali się talentem córki

Paulina Krupińska ostatnio pochwaliła się na Instagramie nagraniem córki, która grała na pianinie. Antonina zdążyła się już nauczyć utworu jednego z najpopularniejszych artystów. Na opublikowanym nagraniu wykonała utwór Harry'ego Stylesa zatytułowany "Sign of the Times", co dało się poznać po dość charakterystycznym melodycznie fragmencie.