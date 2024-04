Gwiazdy, które przyznały się do zdrady w związku: Sebastian Fabijański, Małgorzata Rozenek, Joanna Krupa... (ZDJĘCIA)

Rxtgg6h7 24 min. temu zgłoś do moderacji 20 7 Odpowiedz

No i odtad tusk pilnuje swojej żony. Nie kata jak inni po knajpach, po nie wiadomo czym, ale wraca zawsze do chaty. Był premierem to zawsze na weekend do 3miasta wracal, do bruxeli zona z nim pojechala, a czy teraz jest w warszawie z nim nie wiadomo, ale tusk sie jej pilnuje jak nalezy. Kazdemu chlopu na poczatku zwiazku kobieta powinna zrobic cos takiego, zeby na pozniej pamietal, by o nia dbac i jej pilnowac a nie lazic z kolegami i zgrywac nie wiadomo co. Inni politycy odgrywaja lowelasow, laza po klubach, knajpach, imprezy, panienki, bo uwazaja, ze ich baby gloopie i tak nie odejda i beda ich portek pilnowac.