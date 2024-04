Małgorzata Rozenek przyznała się do ZDRADY w związku!

Nie ulega wątpliwości, że Małgorzata Rozenek jest kobietą sukcesu. Kilka lat temu dostała posadę prowadzącej w programie "Perfekcyjna Pani Domu". Format z miejsca stał się hitem. Doszło nawet do tego, że stacja zdecydowała się przenieść go z kanału tematycznego TVN Style na główną antenę. Sama Rozenek świetnie wykorzystała swoje pięć minut i z czasem udało jej się dołączyć do kilku innych projektów.