Kiedyś przyjaciółki, a dziś rywalki: Dagmara Kaźmierska i Edzia, Marina i Sara Boruc... (ZDJĘCIA)

Show-biznes może być wymagającym środowiskiem, które czasem stawia na pierwszym miejscu konkurencję i ambicje zamiast relacji międzyludzkich. Wiele osób w branży skupia się na osiąganiu sukcesu zawodowego, co może utrudniać budowanie trwałych przyjaźni. Dodatkowo ciągłe wystawienie się na ocenę opinii publicznej może prowadzić do sytuacji, w których ludzie tracą zaufanie do siebie nawzajem. Naturalnie istnieją przypadki prawdziwych przyjaźni w show-biznesie, które przetrwały próbę czasu. Niestety, w ostatnich latach widzieliśmy jednak sporo celebrytów, których bliskie relacje rozpadły się z hukiem.