Anna Mucha nie może znieść Tomasza Karolaka?! Tabloid ujawnia, co dzieje się za kulisami show TVN. "Nawet ze sobą nie rozmawiają"

Ostatnio spór wybrzmiał na nowo. Wieloletni nemezis występują bowiem razem w najnowszym programie TVN - "Czas na show. Drag Me Out". Nie da się nie zauważyć, że emocje między aktorami wciąż są napięte i zdecydowanie nie przepracowali dawnej zwady.

Anna Mucha nie wytrzymała. Szok, co powiedziała, gdy zapytano ją o Tomasza Karolaka

Ku*wa, zaraz zwymiotuję! To nie jest program o Tomku Karolaku, to jest program o Himerze, która, ku*wa, ginie w tym wszystkim, ponieważ jest zasłonięta wielką posturą Tomka Karolaka. Nie będę się wypowiadać na jego temat, mam to w dupie! - grzmiała rozjuszona w rozmowie z "Jastrząb Post", po czym dodała, że ojciec dzieci Violi Kołakowskiej jest w formacie jedynie celebrytą rotacyjnym i w kolejnym sezonie już go nie będzie, więc nie warto o nim mówić.