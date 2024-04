Książę William powrócił do obowiązków. Podczas wizyty w szkole wspomniał o księżniczce Charlotte i NIECENZURALNYM dowcipie (ZDJĘCIA)

Po kilku dniach, księcia Williama czekała kolejna służbowa podróż. Tym razem 41-latek udał się do Birmingham, aby spełnić życzenie jednego z uczniów Szkoły im. św. Michała. 12-letni Freddie Hadley napisał do następcy tronu już w ubiegłym roku, chcąc pochwalić się inicjatywami na rzecz zdrowia psychicznego, które prowadzi wraz z innymi uczniami. Po kilku miesiącach William w końcu mógł skorzystać z zaproszenia chłopca, który nie krył ekscytacji w związku z niezapowiedzianą wizytą arystokraty. Uśmiechnięty książę spotkał się z wiwatującym na zewnątrz tłumem oraz spędził miły czas z uczniami szkoły. Opowiedział im nawet ulubiony żart córki, księżniczki Charlotte. Wspomniał przy tym, że to jedyny niecenzuralny dowcip, który przyszedł mu do głowy.