Iga Świątek nie ma willi z basenem i kortem tenisowym. Mieszka w zwyczajnym domu w Raszynie (ZDJĘCIA)

Mimo to Świątek pozostała niezwykle skromną osobą. Patrząc na to, jak żyje np. Robert Lewandowski, mogłoby się wydawać, że Iga pławi się w luksusach. Tymczasem 22-latka mieszka w podwarszawskim Raszynie - w zwyczajnym domu jednorodzinnym, jakich w Polsce wiele. Tenisistka ma tam do dyspozycji m.in. minimalistyczną sypialnię, ogród i własne pomieszczenie do ćwiczeń.