18-letnia Oliwia Bieniuk ogłasza: "Lubię sobie czasem zaimprezować". Tata wie?

Oliwia Bieniuk coraz lepiej czuje się w show biznesie. 18-latka podchodziła w tym roku do egzaminu maturalnego, a że póki co nie wybiera się na studia, w końcu może korzystać z przyjemności celebryckiego życia. Już niedługo córka Anny Przybylskiej rozpocznie treningi do Tańca z Gwiazdami. Jej nazwisko to do tej pory jedno z najgorętszych w nowej edycji programu.

Jako wschodząca gwiazda Polsatu Oliwia Bieniuk była gościem sopockiego festiwalu, gdzie cieszyła się żywym zainteresowaniem mediów. Dziewczyna ochoczo odpowiadała na pytania dziennikarzy. Dzięki temu wiemy chociażby, że Oliwia nie ma już chłopaka.

Młoda celebrytka ma jednak inne plany. W rozmowie z Super Expressem wyjawiła, że daje sobie teraz czas na zabawę. Na pytanie, czy jest typem imprezowiczki, odpowiedziała: Chyba tak. Lubię sobie czasem zaimprezować, jakkolwiek to zabrzmi. I dodała: Najbardziej lubię Open'er!

Oliwia nie porzuca też marzeń o byciu aktorką: W tym roku jeszcze nie zdaję do szkoły teatralnej. Muszę się przygotować do egzaminów, to jest ciężka praca - przytomnie stwierdziła.

Szczęśliwie Oliwia może się poświęcić tym pasjom - od niedawna znów jest singielką. Marzy jej się jednak romantyczna miłość, taka, jaką przeżyli niegdyś jej rodzice:

To by było najlepiej dla mnie. Nie ode mnie to zależy. Jestem otwarta na miłość - oznajmia.

Tato Oliwki może jednak spać spokojnie, bo jego córka nie rzuca się w wir przypadkowych randek. Młodziutka celebrytka mówi, że - w przeciwieństwie do rówieśników - do znalezienia partnera nie wykorzystuje aplikacji randkowych: Nie bawię się w takie rzeczy. Czasami sobie wejdę... Tak, żeby się pośmiać - zaznacza.

A jak Oliwia Bieniuk radzi sobie z zainteresowaniem mediów? Nastolatka skromnie przyznaje, że nie jest tym skrępowana. Ta ciekawość towarzyszyła jej od dzieciństwa za sprawą znanych rodziców:

Jestem przyzwyczajona. Od dziecka byłam na świeczniku. Nie przejmuję się tym - odważnie deklaruje.

Jak myślicie, jak będzie wyglądała przyszłość Oliwki w show biznesie?

